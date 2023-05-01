В Брянской области локомотив сошёл с рельсов из-за взрыва

В Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено", — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним также, что в ночь на 30 апреля украинские военные дважды атаковали Суземку в Брянской области. Изначально сообщалось о двух погибших, но позже стало известно, что число жертв обстрела выросло до четырёх человек. Кроме того, ещё двое мирных жителей были ранены и доставлены в больницу. Посёлок Суземка находится в десяти километрах от границы с Сумской областью Украины.