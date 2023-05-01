КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 11:13

Пожар на месте схода вагонов в Брянской области ликвидирован

В Брянской области ликвидирован пожар, который начался при сходе вагонов. Об этом заявила пресс-служба РЖД.

"В 12:30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников", — отметили в компании.

Для наблюдения за состоянием окружающей среды и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлены экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас". Кроме того, в РЖД работает оперативный штаб под председательством главы компании Олега Белозёрова.

Поезд в Брянской области могли пустить с рельсов два диверсанта

Поезд в Брянской области могли пустить с рельсов два диверсанта

Напомним, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся. Также с путей сошло несколько вагонов, никто не пострадал. Лайф публиковал первое видео с места происшествия.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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