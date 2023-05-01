Пожар на месте схода вагонов в Брянской области ликвидирован

В Брянской области ликвидирован пожар, который начался при сходе вагонов. Об этом заявила пресс-служба РЖД.

"В 12:30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников", — отметили в компании.

Для наблюдения за состоянием окружающей среды и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлены экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас". Кроме того, в РЖД работает оперативный штаб под председательством главы компании Олега Белозёрова.