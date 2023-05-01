Поезд в Брянской области могли пустить с рельсов два диверсанта
SHOT: Взорвавших железную дорогу в Брянской области диверсантов было двое
Загоревшийся локомотив в Брянской области. Обложка © Telegram / SHOT
Железную дорогу в Брянской области могли подорвать два диверсанта. Как сообщает SHOT, у оперативников уже есть приметы подозреваемых, но пока "без конкретики".
По данным Telegram-канала, сотрудники правоохранительных органов опрашивают жителей домов ближайших населённых пунктов. Также происходит выборочный осмотр помещений и участков.
Как сообщалось ранее, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся. Пожар на месте происшествия уже удалось локализовать. Известно, что в поезде были только машинист и его помощник, никто из них не пострадал.