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1 мая, 10:43

Поезд в Брянской области могли пустить с рельсов два диверсанта

SHOT: Взорвавших железную дорогу в Брянской области диверсантов было двое

<p>Загоревшийся локомотив в Брянской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50780" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Загоревшийся локомотив в Брянской области. Обложка © Telegram / SHOT

Железную дорогу в Брянской области могли подорвать два диверсанта. Как сообщает SHOT, у оперативников уже есть приметы подозреваемых, но пока "без конкретики".

По данным Telegram-канала, сотрудники правоохранительных органов опрашивают жителей домов ближайших населённых пунктов. Также происходит выборочный осмотр помещений и участков.

При сходе с рельсов поезда в Брянской области опрокинулись семь вагонов

При сходе с рельсов поезда в Брянской области опрокинулись семь вагонов

Как сообщалось ранее, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся. Пожар на месте происшествия уже удалось локализовать. Известно, что в поезде были только машинист и его помощник, никто из них не пострадал.

Наталья Исакова
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