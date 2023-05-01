Поезд в Брянской области могли пустить с рельсов два диверсанта

Железную дорогу в Брянской области могли подорвать два диверсанта. Как сообщает SHOT , у оперативников уже есть приметы подозреваемых, но пока "без конкретики".

Как сообщалось ранее, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся. Пожар на месте происшествия уже удалось локализовать. Известно, что в поезде были только машинист и его помощник, никто из них не пострадал.