КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 19:00

Глава Брянской области показал последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал последствия обстрелов ВСУ посёлка Суземка. Кадры с места происшествия он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Посетил пострадавшую от атаки украинских националистов Суземку. Осмотрел территории, подвергшиеся обстрелам, пообщался с жителями. То, что увидел своими глазами, поразило. ВСУ вновь показали свою ничтожность, потому что их ракеты били по мирному поселку, по простым людям!" — написал Богомаз в описании к кадрам.

  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области. Фото © Telegram / AV БогомаZ
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области. Фото © Telegram / AV БогомаZ
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области. Фото © Telegram / AV БогомаZ
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области. Фото © Telegram / AV БогомаZ
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области. Фото © Telegram / AV БогомаZ
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области. Фото © Telegram / AV БогомаZ

Последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области. Фото © Telegram / AV БогомаZ

1 / 3

По словам главы региона, на месте происшествия уже начала работать комиссия по оценке ущерба, ожидается, что после этого строители приступят к восстановлению разрушений. В случае если жители выберут компенсацию, то будут произведены соответствующие выплаты.

Лайф публикует фото с последствиями обстрела ВСУ посёлка в Брянской области

Лайф публикует фото с последствиями обстрела ВСУ посёлка в Брянской области

Напомним, в ночь на 30 апреля украинские военные дважды атаковали Суземку. Изначально сообщалось о двух погибших, но позже стало известно, что число жертв обстрела выросло до четырёх человек. Кроме того, ещё двое мирных жителей были ранены и доставлены в больницу. Посёлок Суземка находится в десяти километрах от границы с Сумской областью Украины.

Обложка ©

Telegram / AV БогомаZ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров