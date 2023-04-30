Глава Брянской области показал последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал последствия обстрелов ВСУ посёлка Суземка. Кадры с места происшествия он опубликовал у себя в Telegram-канале.
"Посетил пострадавшую от атаки украинских националистов Суземку. Осмотрел территории, подвергшиеся обстрелам, пообщался с жителями. То, что увидел своими глазами, поразило. ВСУ вновь показали свою ничтожность, потому что их ракеты били по мирному поселку, по простым людям!" — написал Богомаз в описании к кадрам.
По словам главы региона, на месте происшествия уже начала работать комиссия по оценке ущерба, ожидается, что после этого строители приступят к восстановлению разрушений. В случае если жители выберут компенсацию, то будут произведены соответствующие выплаты.
Напомним, в ночь на 30 апреля украинские военные дважды атаковали Суземку. Изначально сообщалось о двух погибших, но позже стало известно, что число жертв обстрела выросло до четырёх человек. Кроме того, ещё двое мирных жителей были ранены и доставлены в больницу. Посёлок Суземка находится в десяти километрах от границы с Сумской областью Украины.
Telegram / AV БогомаZ