Глава Брянской области показал последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал последствия обстрелов ВСУ посёлка Суземка. Кадры с места происшествия он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Посетил пострадавшую от атаки украинских националистов Суземку. Осмотрел территории, подвергшиеся обстрелам, пообщался с жителями. То, что увидел своими глазами, поразило. ВСУ вновь показали свою ничтожность, потому что их ракеты били по мирному поселку, по простым людям!" — написал Богомаз в описании к кадрам.







По словам главы региона, на месте происшествия уже начала работать комиссия по оценке ущерба, ожидается, что после этого строители приступят к восстановлению разрушений. В случае если жители выберут компенсацию, то будут произведены соответствующие выплаты.