Четыре человека ранены в обстрелянном ВСУ городе Шебекино

Город Шебекино Белгородской области 8 мая попал под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.







"В первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы", — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате пострадало четыре человека, причём двое из них от госпитализации отказались, других доставляют в районную больницу. Тем временем подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы и глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов находятся на месте.