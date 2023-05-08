Четыре человека ранены в обстрелянном ВСУ городе Шебекино
Губернатор Гладков: Шебекино попало под массированный обстрел ВСУ
Город Шебекино Белгородской области 8 мая попал под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы", — написал он в телеграм-канале.
Гладков добавил, что в результате пострадало четыре человека, причём двое из них от госпитализации отказались, других доставляют в районную больницу. Тем временем подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы и глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов находятся на месте.
Ранее ВСУ обстреляли село Устинка Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавших нет.
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