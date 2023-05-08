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8 мая, 10:43

Четыре человека ранены в обстрелянном ВСУ городе Шебекино

Губернатор Гладков: Шебекино попало под массированный обстрел ВСУ

Город Шебекино Белгородской области 8 мая попал под массированный обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"В первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы", — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате пострадало четыре человека, причём двое из них от госпитализации отказались, других доставляют в районную больницу. Тем временем подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы и глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов находятся на месте.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, серьёзно ранена женщина

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, серьёзно ранена женщина

Ранее ВСУ обстреляли село Устинка Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Никита Осипов
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