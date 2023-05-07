ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородской области
Губернатор Гладков: Село Устинка Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Село Устинка Белгородского района Белгородской области попало под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домовладениях", — написал он в телеграм-канале.
Гладков добавил, что оперативные службы сейчас находятся на месте и устраняют последствия. Пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее Лайф писал, что украинские войска обстреляли село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате женщина получила серьёзное ранение нижних конечностей.
ТАСС / Телеграм-канал губернатора Белгородской области