ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородской области

Село Устинка Белгородского района Белгородской области попало под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домовладениях", — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что оперативные службы сейчас находятся на месте и устраняют последствия. Пострадавших в результате обстрела нет.