ВСУ обстреляли село в Белгородской области, серьёзно ранена женщина

Украинские войска обстреляли село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнил глава Белгородской области, по предварительным данным, один человек при обстреле пострадал. По словам Гладкова, женщина получила серьёзное ранение нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.