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7 мая, 10:55

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, серьёзно ранена женщина

Губернатор Гладков: В Белгородской области ВСУ обстреляли село Муром

Украинские войска обстреляли село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села", — написал он в телеграм-канале.

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При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли две женщины

Как уточнил глава Белгородской области, по предварительньным данным, один человек при обстреле пострадал. По словам Гладкова, женщина получила серьёзное ранение нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.

Ранее Лайф писал о том, что в Белгородской области один человек пострадал в ходе обстрела города Шебекино со стороны ВСУ.

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ВСУ выпустили 18 снарядов по посёлкам в Курской области

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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