При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли две женщины

В результате обстрела Петровского района Донецка 6 мая погибло два человека. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

Кулемзин добавил, что во время случившегося также ранен мальчик 2013 года рождения. В момент обстрела он находился во дворе дома. Ребёнка госпитализировали в детскую клиническую больницу ДНР.