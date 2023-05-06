При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли две женщины
Мэр Донецка Кулемзин: При обстреле Петровского района погибли два человека
В результате обстрела Петровского района Донецка 6 мая погибло два человека. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 года рождения", — написал он в телеграм-канале.
Кулемзин добавил, что во время случившегося также ранен мальчик 2013 года рождения. В момент обстрела он находился во дворе дома. Ребёнка госпитализировали в детскую клиническую больницу ДНР.
Лайф напоминает, что 29 апреля ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из натовской артиллерии за 20 минут. Трижды днём был обстрелян Петровский район города.
ТАСС / Николай Тришин