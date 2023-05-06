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6 мая, 16:12

При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли две женщины

Мэр Донецка Кулемзин: При обстреле Петровского района погибли два человека

В результате обстрела Петровского района Донецка 6 мая погибло два человека. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

Кулемзин добавил, что во время случившегося также ранен мальчик 2013 года рождения. В момент обстрела он находился во дворе дома. Ребёнка госпитализировали в детскую клиническую больницу ДНР.

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Лайф напоминает, что 29 апреля ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из натовской артиллерии за 20 минут. Трижды днём был обстрелян Петровский район города.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов
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