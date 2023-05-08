В Белгородской области до пяти выросло число пострадавших при обстреле Шебекина
Губернатор Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до пяти
Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Число пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до пяти, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у всех пострадавших были зафиксированы колотые ранения лёгкой степени тяжести. Двое жителей отказались от госпитализации, троих увезли в центральную районную больницу.
"Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он также добавил, что в результате обстрела в шести многоэтажках посечены фасады и кровля, а также выбиты окна и посечены балконы. Кроме того, пострадали три торговых павильона и свыше десяти автомобилей.
Как уже сообщал Лайф, город Шебекино 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших.