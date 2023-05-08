В Белгородской области до пяти выросло число пострадавших при обстреле Шебекина

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до пяти, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у всех пострадавших были зафиксированы колотые ранения лёгкой степени тяжести. Двое жителей отказались от госпитализации, троих увезли в центральную районную больницу.

"Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение", — написал Гладков в Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате обстрела в шести многоэтажках посечены фасады и кровля, а также выбиты окна и посечены балконы. Кроме того, пострадали три торговых павильона и свыше десяти автомобилей.