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8 мая, 12:39

В Белгородской области до пяти выросло число пострадавших при обстреле Шебекина

Губернатор Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до пяти

<p>Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/2123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до пяти, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у всех пострадавших были зафиксированы колотые ранения лёгкой степени тяжести. Двое жителей отказались от госпитализации, троих увезли в центральную районную больницу.

"Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение", — написал Гладков в Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате обстрела в шести многоэтажках посечены фасады и кровля, а также выбиты окна и посечены балконы. Кроме того, пострадали три торговых павильона и свыше десяти автомобилей.

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Как уже сообщал Лайф, город Шебекино 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших.

Наталья Исакова
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