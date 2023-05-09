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8 мая, 21:56

В Шебекине снаряд упал между двумя многоквартирными домами

Глава Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино

<p>Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами в Шебекине. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2146" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Настоящий Гладков"</a></p>

Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами в Шебекине. Обложка © t.me / "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино, где снаряд упал между двумя многоэтажными домами. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

"Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами — повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены шесть автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход", — написал Гладков в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один снаряд разорвался возле многоквартирных домов, пострадало пять человек. Позднее под обстрел ВСУ попали хутор Леоновка и три населённых пункта в Валуйском городском округе.

Оксана Попова
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