В Шебекине снаряд упал между двумя многоквартирными домами

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино, где снаряд упал между двумя многоэтажными домами. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

"Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами — повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены шесть автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход", — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один снаряд разорвался возле многоквартирных домов, пострадало пять человек. Позднее под обстрел ВСУ попали хутор Леоновка и три населённых пункта в Валуйском городском округе.