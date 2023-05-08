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8 мая, 17:51

У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

Губернатор Гладков: Над Белгородской областью сбит беспилотник самолётного типа

В Валуйском городском округе Белгородской области силами ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Гладкова, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Есть ли разрушения на земле, уточняется.

Ночью в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты

Ночью в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты

Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших. Позже их число возросло до пяти.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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