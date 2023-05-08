У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

По словам Гладкова, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Есть ли разрушения на земле, уточняется.

Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших. Позже их число возросло до пяти.