У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа
Губернатор Гладков: Над Белгородской областью сбит беспилотник самолётного типа
В Валуйском городском округе Белгородской области силами ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Гладкова, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Есть ли разрушения на земле, уточняется.
Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших. Позже их число возросло до пяти.
Минобороны РФ