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6 мая, 07:36

Ночью в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты

SHOT: Группа диверсантов ночью пыталась проникнуть в Белгородскую область

Группа диверсантов минувшей ночью попыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Атака была отбита, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ДРГ подошла к селу Новая Таволжанка со стороны города Волчанска, что в Харьковской области Украины. Атака была отбита пограничниками, там сейчас всё спокойно.

В Запорожье пресекли деятельность ДРГ, в составе которой были два россиянина и украинец

В Запорожье пресекли деятельность ДРГ, в составе которой были два россиянина и украинец

Как сообщал Лайф, ранее в Брянской области опровергли данные о попытке прорыва украинской ДРГ.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Андрей Григорьев
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