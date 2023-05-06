Ночью в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты
SHOT: Группа диверсантов ночью пыталась проникнуть в Белгородскую область
Группа диверсантов минувшей ночью попыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Атака была отбита, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, ДРГ подошла к селу Новая Таволжанка со стороны города Волчанска, что в Харьковской области Украины. Атака была отбита пограничниками, там сейчас всё спокойно.
Как сообщал Лайф, ранее в Брянской области опровергли данные о попытке прорыва украинской ДРГ.
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ТАСС / Елена Афонина