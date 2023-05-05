В Брянской области опровергли данные о попытке прорыва украинской ДРГ

Информация о попытке украинских диверсионных групп (ДРГ) прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район не соответствует действительности. Об этом сообщил глава администрации района Александр Подольный.

"Такого не было. Нам такая информация не поступала. Со всеми, с кем нужно, я беседовал. Всё хорошо, всё спокойно", — сказал Подольный в беседе с ТАСС.