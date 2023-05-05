Украинские БПЛА целый час безуспешно атаковали село в Брянской области
Украинские БПЛА совершили неудачную попытку атаки на село Азаровка под Брянском
Украинские беспилотники целый час пытались атаковать село в Брянской области. Как пишет SHOT, дроны сбросили четыре боеприпаса.
Под удар попало село Азаровка в Стародубском районе, расположенное примерно в двух километрах от границы. Атака началась вчера в двенадцатом часу ночи. БПЛА четыре раза сбросили неустановленную взрывчатку, но их попытки нанести огневое поражение оказались тщетными — всё мимо. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф рассказывал, что под Белгородом силы ПВО сбили беспилотник Shark с мощной камерой для разведки. Из-за 30-кратного зума устройство могло вскрыть российские позиции на несколько километров, однако задуманные планы противника не осуществились. Мы также показывали фото сбитого дрона.
Youtube / ukrspecsystems