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5 мая, 06:09

Украинские БПЛА целый час безуспешно атаковали село в Брянской области

Украинские БПЛА совершили неудачную попытку атаки на село Азаровка под Брянском

Украинские беспилотники целый час пытались атаковать село в Брянской области. Как пишет SHOT, дроны сбросили четыре боеприпаса.

Под удар попало село Азаровка в Стародубском районе, расположенное примерно в двух километрах от границы. Атака началась вчера в двенадцатом часу ночи. БПЛА четыре раза сбросили неустановленную взрывчатку, но их попытки нанести огневое поражение оказались тщетными — всё мимо. Пострадавших и разрушений нет.

Украина сбила в небе над Киевом свой же "Байрактар"

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Ранее Лайф рассказывал, что под Белгородом силы ПВО сбили беспилотник Shark с мощной камерой для разведки. Из-за 30-кратного зума устройство могло вскрыть российские позиции на несколько километров, однако задуманные планы противника не осуществились. Мы также показывали фото сбитого дрона.

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Youtube / ukrspecsystems

Николь Вербер
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