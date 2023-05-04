Украина сбила в небе над Киевом свой же "Байрактар"
ВСУ сбили над Киевом свой потерявший управление беспилотник Bayraktar TB2
Военные Украины сбили в небе над Киевом свой же беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщило командование воздушных сил страны.
"Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчётов мобильных огневых групп", — сказано в сообщении командования.
Сбитый в небе над Киевом украинский "Байрактар". Видео © T.me / "Политика Страны"
БПЛА потерял управление около 20:00 по местному времени при плановом полёте. Предположительно, причиной стала техническая неисправность дрона.
Ранее Лайф писал, что в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
Кадр из видео T.me / "Политика Страны"