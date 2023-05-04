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4 мая, 20:58

Украина сбила в небе над Киевом свой же "Байрактар"

ВСУ сбили над Киевом свой потерявший управление беспилотник Bayraktar TB2

Военные Украины сбили в небе над Киевом свой же беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщило командование воздушных сил страны.

"Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчётов мобильных огневых групп", — сказано в сообщении командования.

Сбитый в небе над Киевом украинский "Байрактар". Видео © T.me / "Политика Страны"

БПЛА потерял управление около 20:00 по местному времени при плановом полёте. Предположительно, причиной стала техническая неисправность дрона.

Появились кадры с кружащими над центром Киева беспилотниками

Появились кадры с кружащими над центром Киева беспилотниками

Ранее Лайф писал, что в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Обложка ©

Кадр из видео T.me / "Политика Страны"

Артур Лапсаков
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