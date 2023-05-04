Воздушная тревога объявлена в Киеве и области

Воздушная тревога была объявлена 4 мая вечером в Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан, которые обновляются в режиме реального времени.

Спустя всего десять минут в красной зоне оказалась и украинская столица. В настоящее время сирены продолжают извещать о тревоге в Киеве и области.