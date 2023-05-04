Воздушная тревога объявлена в Киеве и области
Воздушная тревога была объявлена 4 мая вечером в Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан, которые обновляются в режиме реального времени.
Спустя всего десять минут в красной зоне оказалась и украинская столица. В настоящее время сирены продолжают извещать о тревоге в Киеве и области.
А 3 мая украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в ряде областей страны. Так, сирены звучали в Киеве, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской.
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