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Опубликовано 3 мая 2023, 13:39
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Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины 3 мая

Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в Киеве и ряде соседних областей страны. Так, в среду, 3 мая, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожья.

В Западной Украине, а также в Житомирской и Волынской областях — пока спокойно.

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Ранее в Кремле сообщили, что минувшей ночью Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате действий спецслужб аппараты выведены из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. Атака дронов не повлияет на планы провести Парад Победы 9 Мая, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Марина Калегина
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