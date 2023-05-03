Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в Киеве и ряде соседних областей страны. Так, в среду, 3 мая, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожья.