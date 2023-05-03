КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 11:47

Песков: Никаких изменений в проведении парада после атаки дронов на Кремль нет

Никаких изменений в проведении парада на Красной площади после атаки беспилотников на Кремль не планируется. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких изменений нет, парад состоится", — сказал Песков, отвечая на вопрос Лайфа.

Москва расценивает атаку дронов на Кремль как покушение на президента РФ

Москва расценивает атаку дронов на Кремль как покушение на президента РФ

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Украина минувшей ночью попыталась нанести удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина в центре столицы.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александр Юнашев
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