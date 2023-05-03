Москвичам пообещали заморозки перед Днём Победы

Последние дни перед Днём Победы принесут в Москву похолодание, однако сам праздник будет тёплым и преимущественно ясным. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, самым неблагоприятным станет 6 мая.

"На высоте полутора километров у нас температура минус шесть градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки: мокрый снег, дождь. Температура минимальная — минус один – плюс четыре. Мы ждём, что в Москве будет ноль – плюс два, только в пониженных местах — в Бутове, Зеленограде — будет минус один", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

В светлое время суток ожидается до десяти градусов тепла, однако порывы плотных северных и северо-западных ветров будут делать воздух холоднее на три градуса. Что касается последующих предпраздничных дней, то, по словам Поздняковой, ночью 7 и 8 мая ожидается от минус двух до трёх градусов выше нуля, а днём — шесть-одиннадцать выше нуля с сохранением ветра.

Однако в День Победы столицу ждёт тёплая и ясная погода. Так, ночью термометры будут показывать 3–8 градусов выше нуля, а днём — 12–17 градусов, причём ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.

"Будем надеяться, что праздничный день пройдёт при довольно комфортной погоде", — подытожила эксперт.