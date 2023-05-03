В Москве в среду ожидается до 16 градусов и облачная погода с прояснениями

В среду в Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а температура достигнет 16 градусов. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в четверг столбик термометра может опуститься до +2 градусов.

В Московской области в среду температура составит +13-18 градусов. В ночь на четверг она может снизиться вплоть до -1 градуса, а местами и до -2. Из-за сильных порывов ветра в Москве с 09:00 до 21:00 будет действовать жёлтый уровень погодной опасности.