В Москве в среду ожидается до 16 градусов и облачная погода с прояснениями
В среду в Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а температура достигнет 16 градусов. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в четверг столбик термометра может опуститься до +2 градусов.
В Московской области в среду температура составит +13-18 градусов. В ночь на четверг она может снизиться вплоть до -1 градуса, а местами и до -2. Из-за сильных порывов ветра в Москве с 09:00 до 21:00 будет действовать жёлтый уровень погодной опасности.
Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский встретил Первомай штормовым ветром до 30 метров в секунду с дождём и снегопадом. Дороги замело, на улицах даже образовались сугробы.
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