Камчатский край встретил Первомай мощными снегопадами

Непогода обрушилась на Петропавловск-Камчатский 1 мая. Лайф публикует видео заснеженного города. Причём такая погода продержится в Камчатском крае до 2 мая, пишет РАИ "Камчатка-информ".

Петропавловск-Камчатский встретил Первомай штормовым ветром до 30 метров в секунду с дождём и снегопадом. Дороги замело, на улицах даже образовались сугробы. Погода улучшится после 2 мая, но в течение недели циклон вновь напомнит о себе.