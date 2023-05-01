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1 мая, 05:36

Камчатский край встретил Первомай мощными снегопадами

Ветер с дождём и снегопадом обрушился на Петропавловск-Камчатский

Непогода обрушилась на Петропавловск-Камчатский 1 мая. Лайф публикует видео заснеженного города. Причём такая погода продержится в Камчатском крае до 2 мая, пишет РАИ "Камчатка-информ".

Снежный Первомай в Петропавловске-Камчатском. Видео © LIFE

Петропавловск-Камчатский встретил Первомай штормовым ветром до 30 метров в секунду с дождём и снегопадом. Дороги замело, на улицах даже образовались сугробы. Погода улучшится после 2 мая, но в течение недели циклон вновь напомнит о себе.

Центральная часть России окажется во власти холода и дождей в начале мая

Центральная часть России окажется во власти холода и дождей в начале мая

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами. Жителей предупредили, что возможны затопления.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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