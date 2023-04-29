В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

На территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В ближайшие дни регион накроют сильные ливни, грозы и град.

"В соответствии со штормовым предупреждением Ростовского гидрометцентра ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" с 29 апреля по 1 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с", — заявили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Жителей предупредили, что из-за сильного ливня возможны затопления. Во время непогоды не рекомендуется спускаться в пешеходные переходы и подвальные помещения. Кроме того, в случае скачка напряжения необходимо отключить все электроприборы и не подходить к источникам энергопитания. Также при сильном ветре необходимо не подходить близко к высоким деревьям, лёгким постройкам и рекламным щитам.