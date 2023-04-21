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21 апреля, 12:43

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

В Гидрометцентре предсказали москвичам тёплый конец апреля и холодное начало мая

Конец апреля обернётся для жителей Москвы тёплой и по-настоящему летней погодой, пишет kp.ru со ссылкой на Гидрометцентр России. Так, с каждым днём воздух в столице будет прогреваться всё сильнее: в пятницу ожидается 15 градусов выше нуля, в субботу — 17, в воскресенье — 19, а в начале следующей недели и вовсе 21 градус.

Согласно прогнозу, столице повезло не только с температурой, но и с количеством осадков. Всего с начала месяца на город выпало 5,8 миллиметра осадков, что значительно ниже нормы в 44 миллиметра (такое наблюдалось лишь в 2010 и 2011 годах.

Однако летняя погода в конце уходящего месяца сменится холодной в майские праздники. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в последние дни апреля и 1 мая температура воздуха будет не выше плюс 13 градусов, а также пройдут дожди.

"Природе они очень нужны, но вот москвичей вряд ли порадуют", добавила она.

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Лайф уже писал о возможном похолодании к концу этой недели. По словам синоптика Александра Шувалова, уже в ближайшее время москвичей может ожидать температура не выше 10–15 градусов выше нуля.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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