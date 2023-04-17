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17 апреля, 10:44

Москвичам предрекли похолодание к концу недели

Синоптик Шувалов предупредил жителей Москвы о похолодании до 10 градусов

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает небольшое похолодание во второй половине текущей недели, предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, уже в ближайшие дни столбики термометров опустятся до 10–15 градусов выше нуля.

"Но это прелюдия к следующему повышению температуры. В начале следующей недели, скорее всего, мы преодолеем рубеж в +20 градусов", рассказал он телеканалу "360".

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А на юг России в ближайшее время придут холода. По словам синоптика Романа Вильфанда, уже к концу этой недели в Волгоградской, Ростовской областях, а также на Кубани и Ставрополье ожидается 1–4 градуса ниже нуля.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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