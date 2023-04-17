Москвичам предрекли похолодание к концу недели

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает небольшое похолодание во второй половине текущей недели, предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, уже в ближайшие дни столбики термометров опустятся до 10–15 градусов выше нуля.

"Но это прелюдия к следующему повышению температуры. В начале следующей недели, скорее всего, мы преодолеем рубеж в +20 градусов", — рассказал он телеканалу "360".