Москвичам предрекли похолодание к концу недели
Синоптик Шувалов предупредил жителей Москвы о похолодании до 10 градусов
Жителей Москвы и Подмосковья ожидает небольшое похолодание во второй половине текущей недели, предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, уже в ближайшие дни столбики термометров опустятся до 10–15 градусов выше нуля.
"Но это прелюдия к следующему повышению температуры. В начале следующей недели, скорее всего, мы преодолеем рубеж в +20 градусов", — рассказал он телеканалу "360".
А на юг России в ближайшее время придут холода. По словам синоптика Романа Вильфанда, уже к концу этой недели в Волгоградской, Ростовской областях, а также на Кубани и Ставрополье ожидается 1–4 градуса ниже нуля.
ТАСС / Сергей Савостьянов