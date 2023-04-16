Вильфанд назвал регионы России, куда скоро придут заморозки

Южный федеральный округ России ожидает похолодание. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заморозки придут в регионы уже к концу этой недели.

"Потоки холодных воздушных масс, которые будут проходить через Урал, будут немного отклоняться к западу. И даже в Волгоградской области, отдельных районах Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области прогнозируются заморозки от одного до четырёх градусов ниже нуля", — приводит его слова ТАСС.

При этом днём на Ставрополье, в Астраханской области и Краснодарском крае будет довольно тепло. Так, на Кубани ожидается до плюс 17–18 градусов, местами даже до плюс 21–23.