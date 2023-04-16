Вильфанд назвал регионы России, куда скоро придут заморозки
Вильфанд: Заморозки ожидаются в Южном федеральном округе
Южный федеральный округ России ожидает похолодание. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заморозки придут в регионы уже к концу этой недели.
"Потоки холодных воздушных масс, которые будут проходить через Урал, будут немного отклоняться к западу. И даже в Волгоградской области, отдельных районах Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области прогнозируются заморозки от одного до четырёх градусов ниже нуля", — приводит его слова ТАСС.
При этом днём на Ставрополье, в Астраханской области и Краснодарском крае будет довольно тепло. Так, на Кубани ожидается до плюс 17–18 градусов, местами даже до плюс 21–23.
Между тем москвичей на этой неделе ожидает аномально тёплая погода, которая больше характерна для мая. Например, уже завтра днём будет до 14–16 выше нуля, во вторник воздух прогреется до плюс 17 градусов, а 19 и 20 апреля термометры и вовсе покажут +18.
ТАСС / Валерий Шарифулин