В Пасхальную ночь в Москву придут заморозки

Столичный регион снова накроют заморозки. В Москве в пасхальную ночь температура опустится ниже нуля, по области будет до минус четырёх градусов. Однако на саму Пасху, 16 апреля, будет довольно тепло и солнечно, заверила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Период с отрицательными ночными температурами будет очень коротким и не принесёт особых неприятностей. Днём благодаря солнцу воздух начнёт быстро прогреваться", — рассказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Более того, уже на следующей неделе в Москву нагрянет аномально тёплая погода, характерная для мая. Так, в понедельник днём ожидается до 14–16 выше нуля, во вторник воздух прогреется до плюс 17 градусов, а 19 и 20 апреля москвичам стоит приготовиться к +18. Начиная со вторника возможны небольшие кратковременные дожди.

При этом в пятницу придёт похолодание. Днём термометры покажут не выше плюс 10–15 градусов, солнце спрячется, и возможны небольшие осадки в виде дождя, а 23 апреля похолодает до +6…+11 градусов. Ночью и вовсе ожидается до +1 градуса.