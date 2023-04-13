КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 03:00

Разница в 17 градусов: Стало известно, какие города-миллионники России встретят Пасху с морозами

На Пасху в Москве и Санкт-Петербурге будет до 12–13 градусов тепла

Грядущие пасхальные выходные в России будут сравнительно тёплыми. Правда, температура в городах-миллионниках 15 и 16 апреля будет сильно отличаться, в некоторых из них не обойдётся без морозов. Об этом рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 15 апреля москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +9 °С, а скорость ветра составит 4,8 метра в секунду. В воскресенье, 16 апреля, в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура достигнет +13 °С", — отметил он.

15 апреля теплу смогут порадоваться жители Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Волгограда. Сильнее всего воздух прогреется в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге, причём в оба выходных дня. А вот холоднее будет в Новосибирске, Омске и Красноярске.

Погода 15 апреля в городах-миллионниках России:

Волгоград — пасмурно, +9 °С;

Воронеж — пасмурно, +8 °С;

Екатеринбург — ясно, +5 °С;

Казань — ясно, +8 °С;

Красноярск — небольшой снег, –4 °С;

Москва — облачно с прояснениями, +9 °С;

Нижний Новгород — ясно, +10 °С;

Новосибирск — облачно с прояснениями, –3 °С;

Омск — пасмурно, 0 °С;

Пермь — малооблачно, +6 °С;

Ростов-на-Дону — пасмурно, +11 °С;

Самара — ясно, +8 °С;

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +11 °С;

Уфа — ясно, +6 °С;

Челябинск — ясно, +3 °С.

Погода 16 апреля в городах-миллионниках России:

Волгоград — малооблачно, +12 °С;

Воронеж — облачно с прояснениями, +12 °С;

Екатеринбург — пасмурно, +5 °С;

Казань — ясно, +10 °С;

Красноярск — облачно с прояснениями, +1 °С;

Москва — облачно с прояснениями, +13 °С;

Нижний Новгород — ясно, +12 °С;

Новосибирск — облачно с прояснениями, +1 °С;

Омск — облачно с прояснениями, +4 °С;

Пермь — пасмурно, +6 °С;

Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +13 °С;

Самара — ясно, +12 °С;

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +12 °С;

Уфа — облачно с прояснениями, +7 °С;

Челябинск — облачно с прояснениями, +4 °С.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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