Разница в 17 градусов: Стало известно, какие города-миллионники России встретят Пасху с морозами
На Пасху в Москве и Санкт-Петербурге будет до 12–13 градусов тепла
Грядущие пасхальные выходные в России будут сравнительно тёплыми. Правда, температура в городах-миллионниках 15 и 16 апреля будет сильно отличаться, в некоторых из них не обойдётся без морозов. Об этом рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.
"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 15 апреля москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +9 °С, а скорость ветра составит 4,8 метра в секунду. В воскресенье, 16 апреля, в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура достигнет +13 °С", — отметил он.
15 апреля теплу смогут порадоваться жители Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Волгограда. Сильнее всего воздух прогреется в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге, причём в оба выходных дня. А вот холоднее будет в Новосибирске, Омске и Красноярске.
Погода 15 апреля в городах-миллионниках России:
Волгоград — пасмурно, +9 °С;
Воронеж — пасмурно, +8 °С;
Екатеринбург — ясно, +5 °С;
Казань — ясно, +8 °С;
Красноярск — небольшой снег, –4 °С;
Москва — облачно с прояснениями, +9 °С;
Нижний Новгород — ясно, +10 °С;
Новосибирск — облачно с прояснениями, –3 °С;
Омск — пасмурно, 0 °С;
Пермь — малооблачно, +6 °С;
Ростов-на-Дону — пасмурно, +11 °С;
Самара — ясно, +8 °С;
Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +11 °С;
Уфа — ясно, +6 °С;
Челябинск — ясно, +3 °С.
Погода 16 апреля в городах-миллионниках России:
Волгоград — малооблачно, +12 °С;
Воронеж — облачно с прояснениями, +12 °С;
Екатеринбург — пасмурно, +5 °С;
Казань — ясно, +10 °С;
Красноярск — облачно с прояснениями, +1 °С;
Москва — облачно с прояснениями, +13 °С;
Нижний Новгород — ясно, +12 °С;
Новосибирск — облачно с прояснениями, +1 °С;
Омск — облачно с прояснениями, +4 °С;
Пермь — пасмурно, +6 °С;
Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +13 °С;
Самара — ясно, +12 °С;
Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +12 °С;
Уфа — облачно с прояснениями, +7 °С;
Челябинск — облачно с прояснениями, +4 °С.
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