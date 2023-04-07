Появлению "пьяных" шмелей в московском парке Горького нашли объяснение
Мосприроды: Шмели в парке Горького кажутся пьяными из-за прохладной погоды
Посетители московского парка Горького заметили странных шмелей. Насекомые двигаются неуверенно и кажутся гражданам пьяными. Всё дело в прохладной погоде, объяснили в Мосприроды.
"Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мёд. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные", — рассказали в пресс-службе ведомства, передаёт РИА "Новости".
Там уточнили, что если температура воздуха на улице становится для шмеля комфортной, то насекомое вновь начинает вести себя активно.
Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, как оказать первую помощь свиристелям и прочим видам птиц, которые зимой пьянеют от переедания забродивших ягод рябины или боярышника.
ТАСС / DPA / Picture-alliance / Boris Roessler