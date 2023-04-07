Появлению "пьяных" шмелей в московском парке Горького нашли объяснение

Посетители московского парка Горького заметили странных шмелей. Насекомые двигаются неуверенно и кажутся гражданам пьяными. Всё дело в прохладной погоде, объяснили в Мосприроды.

"Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мёд. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные", — рассказали в пресс-службе ведомства, передаёт РИА "Новости".

Там уточнили, что если температура воздуха на улице становится для шмеля комфортной, то насекомое вновь начинает вести себя активно.