10 неуклюжих ящерок, по фотографиям которых ясно, что хозяева с ними не скучают
Может, ящерицы и хладнокровные, но, когда смотришь на их смешные мордочки, становится тепло на душе. Проверьте сами! Собрали самые уморительные фото рептилий, которые вас точно рассмешат.
"Похоже, этот малыш что-то замышляет", — nandro.
Фото © Reddit / nandro
"Ящерица выставила напоказ всю себя", — shezinator.
Фото © Reddit / shezinator
"Вескер настолько талантлив, что может удержать на голове конфетку", — RBURKH.
Фото © Reddit / RBURKH
"Хамелеон, ты пьян, иди домой", — tricky3737.
Фото © Reddit / tricky3737
"Этот хамелеон просто отвисает немного", — BuddyBoy002.
Фото © Reddit / BuddyBoy002
"Две игуаны и их пробы в "Титаник", — ayyy__.
Фото © Reddit / ayyy__
"Вот это поза", — DizzyCookie13.
Фото © Reddit / DizzyCookie13
"Он сейчас линяет, но выглядит это так, словно на нём маленький гекконий комбинезончик", — imma_doggo_.
Фото © Reddit / imma_doggo_
"Этой ящерке положили кальциевую добавку, а не то, о чём вы все подумали!" — diveonfire.
Фото © Reddit / diveonfire
"То, в каком виде мой геккон выглядывает из своего домика..." — babirhi.
Фото © Reddit / babirhi
Reddit / shezinator, nandro