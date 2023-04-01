10 неуклюжих ящерок, по фотографиям которых ясно, что хозяева с ними не скучают

"Похоже, этот малыш что-то замышляет", — nandro.

Фото © Reddit / nandro

"Ящерица выставила напоказ всю себя", — shezinator.

Фото © Reddit / shezinator

"Вескер настолько талантлив, что может удержать на голове конфетку", — RBURKH.

Фото © Reddit / RBURKH

"Хамелеон, ты пьян, иди домой", — tricky3737.

Фото © Reddit / tricky3737

"Этот хамелеон просто отвисает немного", — BuddyBoy002.

Фото © Reddit / BuddyBoy002

"Две игуаны и их пробы в "Титаник", — ayyy__.

Фото © Reddit / ayyy__

"Вот это поза", — DizzyCookie13.

Фото © Reddit / DizzyCookie13

"Он сейчас линяет, но выглядит это так, словно на нём маленький гекконий комбинезончик", — imma_doggo_.

Фото © Reddit / imma_doggo_

"Этой ящерке положили кальциевую добавку, а не то, о чём вы все подумали!" — diveonfire.

Фото © Reddit / diveonfire

"То, в каком виде мой геккон выглядывает из своего домика..." — babirhi.