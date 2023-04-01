Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 08:00

10 неуклюжих ящерок, по фотографиям которых ясно, что хозяева с ними не скучают

Может, ящерицы и хладнокровные, но, когда смотришь на их смешные мордочки, становится тепло на душе. Проверьте сами! Собрали самые уморительные фото рептилий, которые вас точно рассмешат.

"Похоже, этот малыш что-то замышляет", — nandro.

Фото © Reddit / nandro

Фото © Reddit / nandro

"Ящерица выставила напоказ всю себя", — shezinator.

Фото © Reddit / shezinator

Фото © Reddit / shezinator

"Вескер настолько талантлив, что может удержать на голове конфетку", RBURKH.

Фото © Reddit / RBURKH

Фото © Reddit / RBURKH

"Хамелеон, ты пьян, иди домой", — tricky3737.

Фото © Reddit / tricky3737

Фото © Reddit / tricky3737

"Этот хамелеон просто отвисает немного", — BuddyBoy002.

Фото © Reddit / BuddyBoy002

Фото © Reddit / BuddyBoy002

"Две игуаны и их пробы в "Титаник", — ayyy__.

Фото © Reddit / ayyy__

Фото © Reddit / ayyy__

"Вот это поза", — DizzyCookie13.

Фото © Reddit / DizzyCookie13

Фото © Reddit / DizzyCookie13

"Он сейчас линяет, но выглядит это так, словно на нём маленький гекконий комбинезончик", — imma_doggo_.

Фото © Reddit / imma_doggo_

Фото © Reddit / imma_doggo_

"Этой ящерке положили кальциевую добавку, а не то, о чём вы все подумали!" diveonfire.

Фото © Reddit / diveonfire

Фото © Reddit / diveonfire

"То, в каком виде мой геккон выглядывает из своего домика..." babirhi.

Фото © Reddit / babirhi

Фото © Reddit / babirhi

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / shezinator, nandro

Сергей Трофимов
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