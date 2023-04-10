Врач объяснила, почему +10 °C весной и +10 °C осенью — не одно и то же

Весной и осенью одну и ту же температуру на улице люди могут ощущать по-разному, и на это есть несколько причин. Такими наблюдениями с читателями Лайфа делится врач общей практики Елена Кудашкина.

Первая причина, по её словам, кроется в особенности нашего психологического восприятия.

"После зимнего периода, когда температура воздуха опускалось сильно ниже нуля, при первом потеплении на улице нам становится жарко. А после жаркого лета, когда мы привыкаем ходить раздетыми, понижение температуры мы воспринимаем как призыв одеться теплее, поэтому в +10 °C осенью ощущаем себя гораздо хуже, чем в +10 °C весной", — объясняет врач.

Такой психологический настрой подтверждается и физиологически. Так, когда весной температура поднимается до условных +10 °C, наш мозг и наша кожа, воспринимают эту температуру как потепление, наши сосуды расширяются, нам становится теплее и приятнее. А когда осенью температура опускается до +10 °C, мозг воспринимает это как похолодание, гипоталамус даёт сигнал на сужение кровеносных сосудов, что уменьшает приток крови к коже.

Вторая причина такого разного восприятия температур кроется в том, что при одних и тех же градусах тепла, погодные условия весной и осенью отличаются, рассуждает Кудашкина.

"Весной погода более сухая, солнечная и поэтому нам теплее. С наступлением осени воздух становится более влажным, солнце скрыто за тучами. Стоит упомянуть о том, что не все люди воспринимают погоду одинаково. В зависимости от телосложения, возраста и состояния здоровья одним людям тепло даже зимой, а другие могут мёрзнуть летом", — говорит собеседница Лайфа.

На ощущение холода также влияет телосложение: люди с жировыми складками лучше сохраняют тепло, поэтому меньше мёрзнут, а вот худые теряют тепло гораздо быстрее. Ещё один фактор — возраст. По данным американских физиологов, у пожилых людей падает эластичность кровеносных сосудов и истончается слой подкожного жира, который позволял телу сохранять тепло. Ну и скорость метаболического ответа организма на холод с возрастом падает, то есть внутренняя терморегуляция работает хуже.