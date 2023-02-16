Названы 3 главные причины мерзлявости

Люди, страдающие от ощущения постоянного холода, привыкли считать, что это из-за вегетососудистой дистонии. Врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Мирошник и эндокринолог Нина Белозерская назвали в беседе с Лайфом ключевые причины такого состояния.

"Когда человеку постоянно бывает холодно, возникает такая вот мерзлявость — с одной стороны, ответ лежит на поверхности, и мы думаем, что это вегетативные нарушения нервной деятельности, что, в принципе, так и есть. Но нужно копнуть глубже и обследовать человека, потому как к таким вещам может приводить нарушение в работе щитовидной железы, которое влечёт за собой плохую терморегуляцию организма", — сказала Мирошник.

Одним из главных факторов является нехватка железа, витаминов, микроэлементов. Например, дефицит витамина В нарушает выработку энергии, а витамин D необходим для полноценной работы щитовидной железы. Также это могут быть проблемы с периферическим кровоснабжением — мелкими сосудами, которые могут спазмироваться, а это признак аутоиммунной патологии.

По мнению Белозерской, чувство постоянного холода и зябкости обычно говорит о заболевании щитовидной железы, а именно — о дефиците её гормонов.

"Дело в том, что гормоны щитовидной железы отвечают за все обменные процессы в организме, в том числе и за термогенез. При подобных симптомах пациенту желательно сдать такой анализ, как ТТГ, — это маркер работы щитовидной железы", — пояснила собеседница Лайфа.

Обычно этот диагноз ставится редко, потому что пациенты ходят к другим специалистам, пытаясь найти причину плохого самочувствия. И, если вас беспокоит повышенная мерзлявость, врачи советуют обращаться к эндокринологам.