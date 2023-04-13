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13 апреля, 15:05

В Белгороде выпал "белый дождь"

Учёные обнаружили вулканический пепел в прошедшем в Белгороде дожде

<p>Белые следы на машине после дождя в Белгородской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/belgorod01people/3965" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belgorod01people</a></p>

Белые следы на машине после дождя в Белгородской области. Обложка © t.me / belgorod01people

В каплях дождя, который прошёл в Белгороде утром в четверг, 13 апреля, выявили вулканический пепел. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) Ивана Никулина.

После осадков, выпавших утром в городе, местные жители заметили белые капли и разводы, оставшиеся на машинах и одежде. Специалисты решили определить их элементный состав и взяли образцы с машины, которая точно была чистой перед тем, как в регионе начался необычный дождь.

  • Белые следы на машине после дождя в Белгородской области. Фото © t.me / belgorod01people
    Белые следы на машине после дождя в Белгородской области. Фото © t.me / belgorod01people
  • Белые следы после дождя в Белгородской области. Фото © t.me / belgorod01people
    Белые следы после дождя в Белгородской области. Фото © t.me / belgorod01people

Белые следы на машине после дождя в Белгородской области. Фото © t.me / belgorod01people

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"Ожидали, что это будет песок, что в составе будут кремний, кислород, алюминий... Оказалось, что там большое количество калия — 5%... Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", — отметил Никулин.

"Хвост" из пепла вулкана Шивелуч растянулся на 400 километров

"Хвост" из пепла вулкана Шивелуч растянулся на 400 километров

Как указал учёный, такие осадки не представляют серьёзной опасности для человека. Он добавил, что эксперты планируют проконсультироваться с метеорологами по этому вопросу.

Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Позже, 12 апреля, вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.

Толщина пеплового слоя в посёлках на Камчатке после извержения достигла 20 см

Толщина пеплового слоя в посёлках на Камчатке после извержения достигла 20 см

Иван Косицын
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