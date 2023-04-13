В Белгороде выпал "белый дождь"
Учёные обнаружили вулканический пепел в прошедшем в Белгороде дожде
Белые следы на машине после дождя в Белгородской области. Обложка © t.me / belgorod01people
В каплях дождя, который прошёл в Белгороде утром в четверг, 13 апреля, выявили вулканический пепел. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) Ивана Никулина.
После осадков, выпавших утром в городе, местные жители заметили белые капли и разводы, оставшиеся на машинах и одежде. Специалисты решили определить их элементный состав и взяли образцы с машины, которая точно была чистой перед тем, как в регионе начался необычный дождь.
"Ожидали, что это будет песок, что в составе будут кремний, кислород, алюминий... Оказалось, что там большое количество калия — 5%... Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", — отметил Никулин.
Как указал учёный, такие осадки не представляют серьёзной опасности для человека. Он добавил, что эксперты планируют проконсультироваться с метеорологами по этому вопросу.
Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Позже, 12 апреля, вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.