"Хвост" из пепла вулкана Шивелуч растянулся на 400 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь напомнил о себе, на этот раз пепловым выбросом на высоту 5,5 километра. При этом извержение продолжается. Шлейф пепла протянулся на 400 километров в сторону юго-востока от горы.

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — пишет телеграм-канал "Кам 24", ссылаясь на комментарии специалистов в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.