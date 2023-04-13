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13 апреля, 01:17

"Хвост" из пепла вулкана Шивелуч растянулся на 400 километров

Вулкан Шивелуч вновь выбросил пепел, и шлейф растянулся на 400 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь напомнил о себе, на этот раз пепловым выбросом на высоту 5,5 километра. При этом извержение продолжается. Шлейф пепла протянулся на 400 километров в сторону юго-востока от горы.

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — пишет телеграм-канал "Кам 24", ссылаясь на комментарии специалистов в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Жители Камчатки показали снимки "пепельного" ландшафта после нового извержения Шивелуча

Жители Камчатки показали снимки "пепельного" ландшафта после нового извержения Шивелуча

Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Позже, 12 апреля, вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.

Обложка ©

ТАСС / Левин Дмитрий

Анатолий Симоненко
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