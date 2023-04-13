"Хвост" из пепла вулкана Шивелуч растянулся на 400 километров
Вулкан Шивелуч вновь выбросил пепел, и шлейф растянулся на 400 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь напомнил о себе, на этот раз пепловым выбросом на высоту 5,5 километра. При этом извержение продолжается. Шлейф пепла протянулся на 400 километров в сторону юго-востока от горы.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — пишет телеграм-канал "Кам 24", ссылаясь на комментарии специалистов в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Позже, 12 апреля, вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.
ТАСС / Левин Дмитрий