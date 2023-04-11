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11 апреля, 07:48

Жители Камчатки показали снимки "пепельного" ландшафта после нового извержения Шивелуча

Вулкан Шивелуч на Камчатке снова выбросил пепел на высоту 12 км

<p>Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © t.me <a href="https://t.me/s_volcanology/81" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ Super volcanology</a></p>

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © t.me / Super volcanology

На Камчатке вулкан Шивелуч, который извергался прошлой ночью, вновь напомнил о себе и выбросил столб пепла высотой 12 километров. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

"11 апреля 2023 года в 17:30 (08:30 по Москве). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 12 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в заявлении.

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © LIFE

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © LIFE

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © LIFE

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © LIFE

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © t.me / Super volcanology

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © t.me / Super volcanology

Жители близлежащего посёлка Ключи соревнуются в фантастических фотографиях "пепельного" ландшафта. Сельские улицы теперь похожи на кадры из пустыни. Осевший на домах, дорогах и машинах вулканический песок скрыл под собой зимние сугробы.

Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Видео © t.me / Super volcanology

По прогнозам синоптиков, пепел с вулкана Шивелуч может выпасть в Петропавловске ближе к ночи. Вулканические осадки ожидаются в Мильковском, Быстринском, Тигильском и Елизовском районах.

Жители посёлка Ключи близ Шивелуча не увидели солнца утром из-за извержения

Жители посёлка Ключи близ Шивелуча не увидели солнца утром из-за извержения

Напомним, сильнейшее извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 11 апреля в 05:44 утра (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. В регионе закрыты социальные и образовательные учреждения.

Татьяна Миссуми
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