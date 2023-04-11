Жители Камчатки показали снимки "пепельного" ландшафта после нового извержения Шивелуча
Вулкан Шивелуч на Камчатке снова выбросил пепел на высоту 12 км
На Камчатке вулкан Шивелуч, который извергался прошлой ночью, вновь напомнил о себе и выбросил столб пепла высотой 12 километров. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
"11 апреля 2023 года в 17:30 (08:30 по Москве). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 12 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в заявлении.
Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © LIFE
Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Фото © LIFE
Жители близлежащего посёлка Ключи соревнуются в фантастических фотографиях "пепельного" ландшафта. Сельские улицы теперь похожи на кадры из пустыни. Осевший на домах, дорогах и машинах вулканический песок скрыл под собой зимние сугробы.
Пепел после извержения вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи. Видео © t.me / Super volcanology
По прогнозам синоптиков, пепел с вулкана Шивелуч может выпасть в Петропавловске ближе к ночи. Вулканические осадки ожидаются в Мильковском, Быстринском, Тигильском и Елизовском районах.
Напомним, сильнейшее извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 11 апреля в 05:44 утра (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. В регионе закрыты социальные и образовательные учреждения.