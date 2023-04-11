"Оставайтесь дома": Власти Камчатки закрыли школы и детсады из-за извержения вулкана

Власти Камчатки приняли решение временно приостановить работу социальных и образовательных учреждений из-за извержения вулкана Шивелуч. Как сообщил губернатор края Владимир Солодов, также ограничено движение по участку трассы Ключи – Усть-Камчатск.

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла. Видео © t.me / 41 Регион. LIVE

"Ограничена работа социальных учреждений, школ, а также перекрыто движение по маршруту Ключи – Усть-Камчатск. Глава района Олег Сергеевич Бондаренко сейчас работает на месте. Он с группой выдвинулся для фактического обследования дороги на предмет наличия перемывов", — сказал губернатор в видеообращении.

Кроме того, всем жителям края рекомендовано сохранять бдительность и не покидать дома до устранения негативных последствий стихии.