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10 апреля, 23:20

"Оставайтесь дома": Власти Камчатки закрыли школы и детсады из-за извержения вулкана

На Камчатке закрыли школы и перекрыли трассы из-за извержения вулкана Шивелуч

Власти Камчатки приняли решение временно приостановить работу социальных и образовательных учреждений из-за извержения вулкана Шивелуч. Как сообщил губернатор края Владимир Солодов, также ограничено движение по участку трассы Ключи – Усть-Камчатск.

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла. Видео © t.me / 41 Регион. LIVE

"Ограничена работа социальных учреждений, школ, а также перекрыто движение по маршруту Ключи – Усть-Камчатск. Глава района Олег Сергеевич Бондаренко сейчас работает на месте. Он с группой выдвинулся для фактического обследования дороги на предмет наличия перемывов", — сказал губернатор в видеообращении.

Кроме того, всем жителям края рекомендовано сохранять бдительность и не покидать дома до устранения негативных последствий стихии.

Зловещий пеплопад и "дождь" из камней накрыл учёных на Камчатке и попал на видео

Зловещий пеплопад и "дождь" из камней накрыл учёных на Камчатке и попал на видео

Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 11 апреля в 5:44 утра (20:44 мск). Высота пеплового облака составила 15–20 километров. Пеплопад уже накрыл близлежащие населённые пункты, а небо заволокло чёрной тучей. Зрелищное извержение попало на видео.

Обложка ©

t.me / 41 Регион. LIVE

Оксана Попова
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