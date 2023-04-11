"Мы попали": Камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров, высота пеплового облака составила 15–20 километров. Его слова приводит РИА "Камчатка-Информ".

"Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идёт снег, метель). Однако, по расчётам, высота пеплового облака составила 15–20 километров", — сообщил Озеров.

Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, пеплопад накрывает близлежащие населённые пункты. Видео © t.me / Усть-Камчатский район, Дмитрий Левин / "Камчатка-Информ"

Вулкану присвоен красный код опасности для авиации. По данным учёных, раскалённые потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск. Пеплопад уже накрыл близлежащие населённые пункты, а небо заволокло чёрной тучей.

В социальных сетях появилось эпичное видео извержения вулкана. На нём видно, что огромный столб пепла поднимается в небо и теряется в небесах.