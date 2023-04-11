"Мы попали": Камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 20 километров
Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров, высота пеплового облака составила 15–20 километров. Его слова приводит РИА "Камчатка-Информ".
"Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идёт снег, метель). Однако, по расчётам, высота пеплового облака составила 15–20 километров", — сообщил Озеров.
Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, пеплопад накрывает близлежащие населённые пункты. Видео © t.me / Усть-Камчатский район, Дмитрий Левин / "Камчатка-Информ"
Вулкану присвоен красный код опасности для авиации. По данным учёных, раскалённые потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск. Пеплопад уже накрыл близлежащие населённые пункты, а небо заволокло чёрной тучей.
В социальных сетях появилось эпичное видео извержения вулкана. На нём видно, что огромный столб пепла поднимается в небо и теряется в небесах.
Ранее Лайф рассказывал, что отряд сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН попал практически в эпицентр извержения вулкана Безымянный. Учёных накрыл ужасающий пеплопад с камнями размером с кулак. Членам группы пришлось прятаться от стихии под нартами — длинными и узкими санями, которые используются для езды на собаках и оленях.
t.me / Усть-Камчатский район