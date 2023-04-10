На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за девятиметровых волн

В акватории Берингова моря у восточного побережья Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает краевое ГУ МЧС России, там ожидаются волны высотой до девяти метров.

"Утром 11 апреля в акватории Берингова моря, в районе 11280 и подрайоне 11291 (Олюторский район), ожидается опасное волнение высотой от восьми до девяти метров", — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что населённым пунктам, расположенным на побережье, шторм угрозы не представляет. Что касается руководителей судоходных компаний, чьи корабли могут находиться в опасных районах, то им рекомендовано принять меры повышенной предосторожности. Штормовое предупреждение сохранится до 12 апреля. В случае возникновения экстренной ситуации МЧС призывает обращаться на горячую линию.