Смертоносный сход лавины на туристов в Альпах попал на видео
При сходе лавины в Альпах погибло 4 человека, ещё несколько пострадало
В Альпах в результате схода лавины погибло четыре человека, сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Есть пострадавшие, спасатели продолжают поиски, подчеркнул он.
Момент схода снежной лавины в Альпах сняли очевидцы. Видео © Twitter / @domaineskiable
"Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт в Альпах. По предварительным данным, погибли четыре человека и несколько получили ранения", — заявил Дарманен.
Как уточняет газета Le Dauphiné Libéré, ЧП случилось в 11:27 по местному времени (12:27 мск). В поисково-спасательной операции задействованы два вертолёта и большое количество спасателей и техники, пишет издание.
На этой неделе жителей ряда регионов России также предупредили об опасности схода лавин. Высокий риск наблюдается на территории Краснодарского края, Адыгеи и в регионах Северного Кавказа.
Twitter / @wnewspresse