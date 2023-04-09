Смертоносный сход лавины на туристов в Альпах попал на видео

В Альпах в результате схода лавины погибло четыре человека, сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Есть пострадавшие, спасатели продолжают поиски, подчеркнул он.

Момент схода снежной лавины в Альпах сняли очевидцы. Видео © Twitter / @domaineskiable

"Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт в Альпах. По предварительным данным, погибли четыре человека и несколько получили ранения", — заявил Дарманен.

Как уточняет газета Le Dauphiné Libéré, ЧП случилось в 11:27 по местному времени (12:27 мск). В поисково-спасательной операции задействованы два вертолёта и большое количество спасателей и техники, пишет издание.