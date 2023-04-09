ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 13:27

Смертоносный сход лавины на туристов в Альпах попал на видео

При сходе лавины в Альпах погибло 4 человека, ещё несколько пострадало

В Альпах в результате схода лавины погибло четыре человека, сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Есть пострадавшие, спасатели продолжают поиски, подчеркнул он.

Момент схода снежной лавины в Альпах сняли очевидцы. Видео © Twitter / @domaineskiable

"Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт в Альпах. По предварительным данным, погибли четыре человека и несколько получили ранения", — заявил Дарманен.

Как уточняет газета Le Dauphiné Libéré, ЧП случилось в 11:27 по местному времени (12:27 мск). В поисково-спасательной операции задействованы два вертолёта и большое количество спасателей и техники, пишет издание.

Максимальный уровень опасности присвоен пеплу, который выбросил накануне вулкан Безымянный

Максимальный уровень опасности присвоен пеплу, который выбросил накануне вулкан Безымянный

На этой неделе жителей ряда регионов России также предупредили об опасности схода лавин. Высокий риск наблюдается на территории Краснодарского края, Адыгеи и в регионах Северного Кавказа.

Обложка ©

Twitter / @wnewspresse

Ирина Фальке
  • Новости
  • Франция
  • альпы
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров