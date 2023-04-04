ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 02:50

Жителей ряда регионов России предупредили об опасности схода лавин

ВНИИ ГОЧС: Лавины могут повредить инфраструктуру в горах Кубани, Адыгеи и Северного Кавказа

Высокий риск схода лавин наблюдается на территории Краснодарского края, Адыгеи и в регионах Северного Кавказа. Как предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), снежные массы могут повредить инфраструктурные объекты.

"Учёные ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокий риск схода лавин, в том числе мокрых, и сползание снежных масс с перекрытием участков дорог и повреждением объектов инфраструктуры в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше двух тысяч метров", — сказано в сообщении.

По данным специалистов, высокая степень лавинной опасности сохранится и в Мурманской области, где с начала данного периода самопроизвольно сошло 200 лавин.

В Магадане и двух округах области объявлена лавинная опасность

В Магадане и двух округах области объявлена лавинная опасность

Ранее Лайф рассказывал, что с вулкана Безымянный на Камчатке начали сходить обломочные раскалённые лавины. Вулкан находится в 40 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. После некоторого затишья он в конце марта вновь начал проявлять активность.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Мурманская область
  • Адыгея, Республика
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров