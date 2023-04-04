Жителей ряда регионов России предупредили об опасности схода лавин

Высокий риск схода лавин наблюдается на территории Краснодарского края, Адыгеи и в регионах Северного Кавказа. Как предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), снежные массы могут повредить инфраструктурные объекты.

"Учёные ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокий риск схода лавин, в том числе мокрых, и сползание снежных масс с перекрытием участков дорог и повреждением объектов инфраструктуры в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше двух тысяч метров", — сказано в сообщении.

По данным специалистов, высокая степень лавинной опасности сохранится и в Мурманской области, где с начала данного периода самопроизвольно сошло 200 лавин.