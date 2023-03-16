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16 марта, 04:33

В Магадане и двух округах области объявлена лавинная опасность

В ближайшие дни на территории Магаданской области могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Экстренное предупреждение о возможных сходах лавин 16–17 марта касается областного центра и двух округов. Об этом сообщили в Пожарно-спасательном центре (ПСЦ) региона.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Тенькинском и Хасынском муниципальных округах, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников", говорится в сообщении ведомства.

Местных жителей предостерегли от выезда за пределы населённых пунктов. Спасатели также рекомендовали соблюдать особенную осторожность при переходе через горные перевалы и в лавиноопасные районы.

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Ранее Лайф писал, что на видео попал ужасающий сход лавин в Дагестане. Случился он 6 марта в Цунтинском и Тляратинском районах из-за резкого потепления.

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ПСЦ Магаданской области

Арина Родионова
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