На видео попал ужасающий сход лавин в Дагестане

В Цунтинском и Тляратинском районах Дагестана из-за резкого потепления произошёл сход лавин. Очевидцы делятся в Сети эффектными кадрами снежной стихии.

В Дагестане сошла лавина. Видео © VK / "Всё и обо всём"

Массы снега угрожающе надвигаются на людей, которые до последнего продолжают снимать происходящее на телефоны. Также лавина проложила себе дорогу в одном из дагестанских ущелий, сделав его белоснежным.

Синоптики напоминают, что вторые сутки в Северо-Кавказском федеральном округе действует экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин и усилением ветра. Часть автотрасс была перекрыта.