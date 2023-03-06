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6 марта, 16:51

На видео попал ужасающий сход лавин в Дагестане

В двух районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления

В Цунтинском и Тляратинском районах Дагестана из-за резкого потепления произошёл сход лавин. Очевидцы делятся в Сети эффектными кадрами снежной стихии.

В Дагестане сошла лавина. Видео © VK / "Всё и обо всём"

Массы снега угрожающе надвигаются на людей, которые до последнего продолжают снимать происходящее на телефоны. Также лавина проложила себе дорогу в одном из дагестанских ущелий, сделав его белоснежным.

Синоптики напоминают, что вторые сутки в Северо-Кавказском федеральном округе действует экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин и усилением ветра. Часть автотрасс была перекрыта.

Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции

Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции

Ранее Лайф писал, что 25 февраля на горе Чегет в Кабардино-Балкарии погиб сноубордист, попавший под лавину. Он проигнорировал предупреждение спасателей о запрете на спуск.

Обложка ©

VK / "Всё и обо всём"

Татьяна Миссуми
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