На видео попал ужасающий сход лавин в Дагестане
В двух районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления
В Цунтинском и Тляратинском районах Дагестана из-за резкого потепления произошёл сход лавин. Очевидцы делятся в Сети эффектными кадрами снежной стихии.
В Дагестане сошла лавина. Видео © VK / "Всё и обо всём"
Массы снега угрожающе надвигаются на людей, которые до последнего продолжают снимать происходящее на телефоны. Также лавина проложила себе дорогу в одном из дагестанских ущелий, сделав его белоснежным.
Синоптики напоминают, что вторые сутки в Северо-Кавказском федеральном округе действует экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин и усилением ветра. Часть автотрасс была перекрыта.
Ранее Лайф писал, что 25 февраля на горе Чегет в Кабардино-Балкарии погиб сноубордист, попавший под лавину. Он проигнорировал предупреждение спасателей о запрете на спуск.
VK / "Всё и обо всём"