Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции
На лыжников в Турции обрушилась лавина. Фото © Twitter / Son Dakika 23 — Elazığ Haber
На северо-востоке Турции лавина сошла на катающихся лыжников, два человека погибли, ещё семеро пострадали, сообщил телеканал TRT Haber. Сейчас экстренные службы устраняют последствия стихии.
"Лавина сошла на граждан, катающихся на лыжах на плато Яйлалар деревни Олгунлар. По предварительным данным, 2 человека погибли и 7 человек получили различные травмы. Согласно письменному заявлению губернаторства, лавина сошла на лыжников около 15:00", — уточнили журналисты.
Ранее сообщалось, что в десяти районах Сахалинской области спасатели объявили на период 4–6 марта лавинную опасность. Сейчас в регионе солнечно, без ветра и осадков. Столбики термометров в дневное время будут придерживаться значений от –2 до +6.