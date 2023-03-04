Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции

На северо-востоке Турции лавина сошла на катающихся лыжников, два человека погибли, ещё семеро пострадали, сообщил телеканал TRT Haber. Сейчас экстренные службы устраняют последствия стихии.

"Лавина сошла на граждан, катающихся на лыжах на плато Яйлалар деревни Олгунлар. По предварительным данным, 2 человека погибли и 7 человек получили различные травмы. Согласно письменному заявлению губернаторства, лавина сошла на лыжников около 15:00", — уточнили журналисты.