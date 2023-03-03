В Кузбассе двух женщин накрыло сошедшей с крыши "лавиной"

Две жительницы Кемерово оказались завалены снежной лавиной, которая сошла с крыши. Тяжёлая масса обрушилась на прохожих, и этот момент попал на видео. На кадрах из Соцсети видно, что женщины идут по краю автодороги, за ними следует грузовик. Волной снега пешеходов сносит на проезжую часть.

В Кузбассе двух женщин накрыло "лавиной" снега. Видео © VK / Инцидент Кузбасс

Участники паблика в VK "Инцидент Кузбасс" сообщают, что случилось это в городе Тайга ещё 24 февраля, но в Сеть видео попало только сейчас. На кадрах заметно, что одна из женщин хоть и заметила внезапно надвигающуюся сверху лавину, но ничего предпринять не успела, её и другую прохожую буквально сбило с ног и выкинуло на дорогу. К счастью, к тому времени грузовик уже проехал.

"Чуть раньше — и под колёса", "А управляющие компании в недоумении, как это так тепло пришло внезапно, мы не готовы", — пишут комментаторы.

Из сообщения администрации Тайгинского Городского Округа становится ясно, что снег сошёл с кровли швейной фабрики на улице Савинова. Информация по инциденту была передана в надзорные органы. После проведения проверки будет дана правовая оценка по данному факту.