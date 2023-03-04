Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 03:09

Жителей Сахалина предупредили об угрозе лавин

МЧС: В Сахалинской области ожидается лавинная опасность

В десяти районах Сахалинской области спасатели объявили на период 4-6 марта лавинную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"4 марта 2023 года лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинске (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности села Санаторный и села Синегорск)", — рассказали в ведомстве.

А 5-6 марта лавинная опасность будет на территории Невельского, Холмского, Долинского, Анивского, Углегорского, Томаринского, Макаровского, Александровск-Сахалинского и Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.

Сейчас в регионе солнечно, без ветра и осадков. Столбики термометров в дневное время будут придерживаться значений от -2 до +6.

Три человека погибли из-за схода лавины на трассе в Таджикистане

Три человека погибли из-за схода лавины на трассе в Таджикистане

Ранее Лайф писал, что на Сахалине и Курилах было за сутки три землетрясения. Первое магнитудой 3,9 произошло 3 марта в 22:37 (14:37 мск) у берегов острова Кетой.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров