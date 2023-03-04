Жителей Сахалина предупредили об угрозе лавин

В десяти районах Сахалинской области спасатели объявили на период 4-6 марта лавинную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"4 марта 2023 года лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинске (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности села Санаторный и села Синегорск)", — рассказали в ведомстве.

А 5-6 марта лавинная опасность будет на территории Невельского, Холмского, Долинского, Анивского, Углегорского, Томаринского, Макаровского, Александровск-Сахалинского и Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.

Сейчас в регионе солнечно, без ветра и осадков. Столбики термометров в дневное время будут придерживаться значений от -2 до +6.