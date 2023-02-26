Три человека погибли из-за схода лавины на трассе в Таджикистане

Три человека погибли из-за схода снежной лавины на автотрассе Душанбе – Чанак, ведущей в Согдийскую область на севере Таджикистана. Об этом сообщил филиал толлинговой компании Innovative Road Solutions (IRS) в стране, обслуживающей дорогу.

Автомобиль марки "Муссо" попал под лавину на 157-м километре автодороги. Люди погибли на месте, одного пассажира доставили в больницу Шахристанского района.