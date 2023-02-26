"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 20:13

Три человека погибли из-за схода лавины на трассе в Таджикистане

Три человека погибли из-за схода снежной лавины на автотрассе Душанбе – Чанак, ведущей в Согдийскую область на севере Таджикистана. Об этом сообщил филиал толлинговой компании Innovative Road Solutions (IRS) в стране, обслуживающей дорогу.

Автомобиль марки "Муссо" попал под лавину на 157-м километре автодороги. Люди погибли на месте, одного пассажира доставили в больницу Шахристанского района.

Сноубордист погиб из-за схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

Сноубордист погиб из-за схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

Ранее Лайф писал, что из-за схода лавины в Рутульском районе Дагестана девять населённых пунктов остались без транспортного сообщения. Погибших и раненых нет, добавили в МЧС.

Обложка ©

КЧС Таджикистана (архивное фото)

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Таджикистан
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров