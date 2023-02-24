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24 февраля, 14:05

В Дагестане из-за схода лавины девять сёл остались без транспортного сообщения

Из-за схода лавины в Рутульском районе Дагестана девять населённых пунктов остались без транспортного сообщения. Информацию об этом передала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Последствия схода лавины в Дагестане. Видео © Telegram / ЦАХУРЦЫ

"В Рутульском районе на 37-м километре автодороги Рутул – Лучек – Джиных в населённом пункте Цахур Рутульского района и на 40-м километре сошли две лавины объёмом около 3500 м³ на дорожное полотно. В результате схода лавины закрыта дорога и без автомобильного сообщения остаются девять населённых пунктов", — сказано в сообщении ведомства.

Погибших и раненых нет, добавили в МЧС. Для расчистки снега на место перебрасывают необходимую технику.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в районе горного села Эсто-Садок под Сочи огромная снежная лавина снесла металлическую конструкцию, похожую на опору моста.

Обложка ©

Telegram / ЦАХУРЦЫ

Илья Суриков
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