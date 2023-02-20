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20 февраля, 14:24

Огромная лавина снесла металлическую опору моста в горах Сочи

В районе горного села Эсто-Садок под Сочи сошла огромная лавина. Снежный пласт задел металлическую конструкцию, похожую на опору моста, и снёс её вниз по селеотводу. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, по предварительным данным, никто не пострадал.

Видео © Vk.com / ДТП и ЧП Сочи

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. На них видно, как лавина задевает металлическую конструкцию и тащит её вниз по селеотводу. Также известно, что лавина накрыла трёх человек у кафе на склоне Лаура. Их быстро откопали, и никто из них не пострадал.

В Киргизии лавина сошла на общежитие золотодобывающей компании и накрыла четырёх человек

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Ранее Лайф писал, что сегодня участок федеральной дороги А147 Джубга – Сочи был разрушен из-за схождения оползня. На месте работают специалисты экстренных служб, которые принимают решение "об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время".

Обложка ©

Vk.com / ДТП и ЧП Сочи

Оксана Попова
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