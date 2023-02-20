Огромная лавина снесла металлическую опору моста в горах Сочи

В районе горного села Эсто-Садок под Сочи сошла огромная лавина. Снежный пласт задел металлическую конструкцию, похожую на опору моста, и снёс её вниз по селеотводу. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, по предварительным данным, никто не пострадал.

Видео © Vk.com / ДТП и ЧП Сочи

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. На них видно, как лавина задевает металлическую конструкцию и тащит её вниз по селеотводу. Также известно, что лавина накрыла трёх человек у кафе на склоне Лаура. Их быстро откопали, и никто из них не пострадал.