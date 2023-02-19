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19 февраля, 06:18

В Киргизии лавина сошла на общежитие золотодобывающей компании и накрыла четырёх человек

Лавина сошла на общежитие золотодобывающей компании Full Gold Mining на юге Киргизии

<p>Работы после схода лавины на общежитие на юге Киргизии. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Киргизии</p>

Работы после схода лавины на общежитие на юге Киргизии. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Киргизии

На юге Киргизии сошла лавина на общежитие золотодобывающей компании Full Gold Mining. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны в соцсетях.

По данным ведомства, это случилось 17 февраля. Под снегом оказались четыре сотрудника компании в Ала-Букинском районе. В результате их удалось вовремя откопать, состояние оценивается как стабильное.

Позднее МЧС Киргизии ввело режим ЧС в Нарынской области, расположенной в центральной части страны. Дело в том, что на автодороге Бишкек – Нарын – Торугарт, между 302-м и 304-м километрами, сошли снежные лавины объёмом около 21 тысячи кубических метров. Там был развёрнут пункт обогрева, а для граждан организованы горячий чай и еда. Присутствовали и медики.

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Ранее в Таджикистане 10 человек погибли в результате схода лавин. Один из них стал жертвой стихии на трассе Душанбе – Варзоб, где снег накрыл четыре автомобиля. Позднее число жертв увеличилось до 15.

Светлана Оперук
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