В Киргизии лавина сошла на общежитие золотодобывающей компании и накрыла четырёх человек
Лавина сошла на общежитие золотодобывающей компании Full Gold Mining на юге Киргизии
Работы после схода лавины на общежитие на юге Киргизии. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Киргизии
На юге Киргизии сошла лавина на общежитие золотодобывающей компании Full Gold Mining. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны в соцсетях.
По данным ведомства, это случилось 17 февраля. Под снегом оказались четыре сотрудника компании в Ала-Букинском районе. В результате их удалось вовремя откопать, состояние оценивается как стабильное.
Позднее МЧС Киргизии ввело режим ЧС в Нарынской области, расположенной в центральной части страны. Дело в том, что на автодороге Бишкек – Нарын – Торугарт, между 302-м и 304-м километрами, сошли снежные лавины объёмом около 21 тысячи кубических метров. Там был развёрнут пункт обогрева, а для граждан организованы горячий чай и еда. Присутствовали и медики.
Ранее в Таджикистане 10 человек погибли в результате схода лавин. Один из них стал жертвой стихии на трассе Душанбе – Варзоб, где снег накрыл четыре автомобиля. Позднее число жертв увеличилось до 15.