В Киргизии лавина сошла на общежитие золотодобывающей компании и накрыла четырёх человек

На юге Киргизии сошла лавина на общежитие золотодобывающей компании Full Gold Mining. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны в соцсетях.

По данным ведомства, это случилось 17 февраля. Под снегом оказались четыре сотрудника компании в Ала-Букинском районе. В результате их удалось вовремя откопать, состояние оценивается как стабильное.

Позднее МЧС Киргизии ввело режим ЧС в Нарынской области, расположенной в центральной части страны. Дело в том, что на автодороге Бишкек – Нарын – Торугарт, между 302-м и 304-м километрами, сошли снежные лавины объёмом около 21 тысячи кубических метров. Там был развёрнут пункт обогрева, а для граждан организованы горячий чай и еда. Присутствовали и медики.