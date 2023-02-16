Число погибших из-за схода лавин в Таджикистане увеличилось до 15
До 15 человек увеличилось количество погибших в результате схода лавины в Таджикистане. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.
Спасение людей из-под снежного завала в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Видео © Telegram / pamirdailynews
"Погибло 14 человек на территории ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область. — Прим. Лайфа) и один на территории Варзобского района", — говорится в сообщении.
Ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в результате ЧП четыре дома оказались полностью разрушены, частично повреждено 35 жилых домов и пять хозяйственных объектов. Как сообщают синоптики, опасность схода лавин будет сохраняться до 19 февраля.
Ранее было известно о десяти жертвах. Уточнялось, что один из них попал под лавину на трассе Душанбе – Варзоб, где снег накрыл четыре автомобиля. Ещё девять жителей погибли в Горно-Бадахшанской автономной области: один — в Ванджском районе, восемь — в Хороге.
Telegram / pamirdailynews