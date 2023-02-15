В Таджикистане 10 человек погибли в результате схода лавин

Десять человек погибли в результате схода лавин в Таджикистане, сообщили в КЧС республики. Один из них стал жертвой стихии на трассе Душанбе – Варзоб, где снег накрыл четыре автомобиля.

Ещё девять человек погибли в Горно-Бадахшанской автономной области: один — в Ванджском районе, восемь — в Хороге.

Последствия схода лавины в Таджикистане. Видео © Telegram / Pamirdailynews / "Азия-Плюс"

"В Ванджском районе в результате сильного снегопада сошла лавина, под которой остался житель Техарва, который погиб... В результате схода лавины на территории города Хорог пострадали 22 жилых дома: четыре дома полностью, 18 частично. В результате стихийного бедствия погибли восемь местных жителей", — говорится в сообщении пресс-службы КЧС.