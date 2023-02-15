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15 февраля, 12:29

В Таджикистане 10 человек погибли в результате схода лавин

<p>Последствия схода лавины в Таджикистане. Обложка © <a href="https://t.me/pamirdailynews/1764" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Pamirdailynews</p>

Последствия схода лавины в Таджикистане. Обложка © Telegram / Pamirdailynews

Десять человек погибли в результате схода лавин в Таджикистане, сообщили в КЧС республики. Один из них стал жертвой стихии на трассе Душанбе – Варзоб, где снег накрыл четыре автомобиля.

Ещё девять человек погибли в Горно-Бадахшанской автономной области: один — в Ванджском районе, восемь — в Хороге.

Последствия схода лавины в Таджикистане. Видео © Telegram / Pamirdailynews / "Азия-Плюс"

"В Ванджском районе в результате сильного снегопада сошла лавина, под которой остался житель Техарва, который погиб... В результате схода лавины на территории города Хорог пострадали 22 жилых дома: четыре дома полностью, 18 частично. В результате стихийного бедствия погибли восемь местных жителей", говорится в сообщении пресс-службы КЧС.

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Лайф писал о сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийском Джамму и Кашмире. Погибло два человека, среди пострадавших присутствует девять россиян.

Матвей Константинов
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